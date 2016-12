Generalplanung beim Leibnitzer Wasserwerk

30.12.2016, 08:23 Uhr

Das interdisziplinäre Team aus Architekten und Ingenieuren, das sowohl für die gestalterischen Aspekte im Hochbau wie auch für die Entsorgung der Oberflächen- und Schmutzwässer im Wasserbau verantwortlich zeichnete, hat sich besonders in diesem Projekt bewährt, da das Projektgebiet in der Schutzzone I des Brunnenschutzgebietes liegt und sowohl in der Planung wie auch in der Ausführung auf die Auflagen zum Schutz des Grundwasserers und der Wasserversorgung Rücksicht genommen werden musste.