Grenzüberschreitende Sternwanderung nach St. Pongratzen mit dem Alpenverein Leibnitz

27.08.2016, 08:30 Uhr

Die Wandergruppen wählen ihre jeweilige Wanderroute so, dass siebis 12.30 Uhr in St. Pongratzen eintreffen. Begrüßung um 12.45 Uhr. Beginn der Hlg. Messe um 13.00 Uhr in deutscher und slowenischer Sprache. Der Singkreis Frauenberg und der Kirchchor Remsnik werden musikalisch begleiten. Am Nach-mittag dann gemütliches Beisammensein bei Speis und Trank.Für Unterhaltung sorgt die Bauernkapelle MMK Eibiswald mit zünftiger steirischer Musik.