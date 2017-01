Große Investitionen in unseren Gemeinden

11.01.2017, 14:07 Uhr

Zahlreiche Großprojekte konnten im Jahr 2016 in den Gemeinden abgeschlossen werden.

Haus der Musik

Das Jahr 2016 war für die Gemeinden im Bezirk Leibnitz ein sehr arbeitsreiches. Viele Projekte wurden in die Tat umgesetzt, Wahlen standen am Programm und etliche Sanierungen wurden durchgeführt. Überdies konnten in einigen Gemeinden Bauprojekte abgeschlossen werden, die aufgrund des Bauumfangs und der Kosten als Großprojekte bezeichnet werden können.Im Juni wurde mit einem zweitägigen Fest das "Haus der Musik" in Gleinstätten seiner Bestimmung übergeben. Das Gebäude, das durch seine trompetenförmige Konstruktion ins Auge sticht, hat rund zwei Millionen Euro gekostet. Das Haus dient als Heimstätte für die Marktmusik Gleinstätten und die Musikkapelle Pistorf. Auch in Heimschuh wurde fleißig investiert. Die notwendige Erweiterung der Schutzengelhalle, die im September abgeschlossen wurde, hat rund zweieinhalb Millionen Euro gekostet. Im Zuge dieser Erweiterung wurde auch eine Kinderkrippe installiert, die gemeinsam mit dem Veranstaltungszentrum feierlich eröffnet wurde.

Investition in Zukunft

Zuzug ist spürbar

Ein weiteres zukunftsträchtiges Projekt wurde mit dem Zubau der Volksschule Leibnitz Linden abgeschlossen. In einer Rekordbauzeit von nur sechs Monaten konnte die Platznot in der Schule behoben werden. Die Investition von 1,2 Millionen Euro zum Wohl der Kinder hat sich gelohnt. Ein weiteres Großprojekt, das in der Stadtgemeinde Leibnitz umgesetzt wurde, war das Wasserwerk. Hier wurde das Hauptgebäude um ca. 300 Quadratmeter erweitert, die Außenanlage wurde saniert, ein Steiermark-Brunnen errichtet sowie weitere Parkplätze und Lagerräume geschaffen. Die Fertigstellung des Projektes erfolgte im Dezember.Dass der Bezirk und vor allem der Großraum Leibnitz als Zuzugsgebiet sehr beliebt ist, zeigt sich in den zahlreichen Wohnbauprojekten, die heuer umgesetzt werden konnten. Egal, ob in der Grazergasse in Leibnitz, in der Augasse Leibnitz oder in Wagna oder Leitring – zahlreiche neue Wohneinheiten wurden geschaffen und haben schon Mieter gefunden.