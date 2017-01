Große Soldatenangelobung in Straß

27.01.2017, 21:35 Uhr

Rund 650 junge Soldaten erlebten bei strahlender Wintersonne in der Erzherzog-Johann-Kaserne ihre festliche Angelobung.

Eingerückt Anfang Jänner kamen sie – darunter auch einige Damen – aus St. Michael, Güssing, Feldbach, Graz, Gratkorn sowie Straß selbst, und wiederholten lautstark die von Kasernenkommandant Oberst Bernhard Köffel vorgesprochene Gelöbnisformel. Den stimmungsvollen musikalischen Part dazu steuerte die Militärmusik Steiermark bei.Landesrat Johann Seitinger in Vertretung des Landeshauptmannes, erläuterte, dass „die Soldaten für Freiheit und Sicherheit eintreten“. Freilich erwähnte er dabei auch die verschiedenen zivilen Einsatzkräfte. Und Sicherheit könne man nicht „zukaufen oder leasen“, womit er die Selbstverteidigung ansprach. Und Sicherheit sei ein „Produkt von viel Arbeit und steter Anstrengung“ für den Erhalt eines lebenswerten Österreich – „heute, morgen, immer“.Brigadier Jürgen Wörgötter als Kommandant der 7. Jägerbrigade erinnerte an die vielen Krisenherde in der Welt, die sicherheits- und gesellschaftspolitische Probleme nach sich zögen, und wo österreichische Soldaten auch im Ausland eingesetzt würden – freilich immer wieder auch an der österreichischen Grenze im Osten. Und er warb um junge Interessierte für den „attraktiven Dienstgeber Heer“. – Von den beiden Militärseelsorgern Manfred Wallgram und Sascha Kaspar wies Letzterer auf die wertvolle „Freundschaft in der Gemeinschaft“, sowie auf gegenseitiges „faires und rücksichtsvolles“ Verhalten hin.Unter den überaus zahlreichen zivilen Gästen sah man auch Landtagspräsidentin Bettina Vollath, die Landtagsabgeordneten Bernadette Kerschler, Christian Cramer und Mario Kunasek, Bezirkshauptmann Manfred Walch, Pfarrer Robert Strohmaier und Martin Reischer von der GDELS (Pandurproduktion). – Mit dabei waren auch mehrere ÖKB-Abordnungen.​​​​Rund 650 junge Soldaten erlebten bei strahlender Wintersonne in der Erzherzog-Johann-Kaserne ihre festliche Angelobung.