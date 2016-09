Hartinger Consulting verstärkt Team

28.09.2016, 11:43 Uhr

Mit der Teamerweiterung – insgesamt arbeiten nun 19 Personen bei Hartinger Consulting – investiert die Agentur zukunftsweisend in das Know-how für Markenentwicklung, strategische Kommunikation, digitale Businessmodelle und Multi-Channel-Marketing.„Die Anforderungen für die wirtschaftliche Wettbewerbs- und Überlebensfähigkeit werden immer komplexer. Wir merken das an den vielen Anfragen der Unternehmen, die bei uns Rat suchen. Mit dem neuen Team tragen wir diesem Umstand Rechnung. Uns ist wichtig, dass wir unsere Kunden bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Projekte mit viel Herzblut und Fachkompetenz begleiten kännen“, so Geschäftsführerin Susanne Hartinger. „Wir haben nun nicht nur unser Portfolio erweitert, sondern auch unser Expertennetzwerk. Bei den neuen Köpfen handelt es sich um erfahrene Persönlichkeiten, die in ihrem jeweiligen Geschäftsfeld teilweise schon jahrelang erfolgreich arbeiten, Anerkennung genießen und selbst über beste Kontakte verfügen.“