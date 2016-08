Hunderte Feuerwehrmitglieder kommen nach Lebring

31.08.2016, 14:18 Uhr

Organisatorische Details zum Bewerb:

Zum Wasserwehr-Leistungsbewerb

Die Freiwillige Feuerwehr Lebring-St. Margarethen unter dem Kommando von Kommandant HBI Patrick Tomberger und Stellvertreter OBI Markus Vogel – in Zusammenarbeit mit dem Wasserdienstbeauftragten für den BFV Leibnitz BI d.F. Stefan Pintz – ist Ausrichter dieser Landesveranstaltung und hat – nach wochenlangen organisatorischen Vorbereitungsarbeiten – gemeinsam mit den Verantwortlichen des Landesfeuerwehrverbandes für ein gelungenes Bewerbsumfeld auf dem Gelände der Feuerwehr- u. Zivilschutzschule Steiermark(Florianistraße 24, 8403 Lebring) gesorgt.Bewerbsstart ist Freitag um 09.30 Uhr mit der Eröffnungszeremonie. Danach wird von ca. 10.15 bis 18.00 Uhr auf der Mur gefahren. Die Bewerbs-Wiederaufnahme am Samstag ist für 06.00 Uhr angesetzt. Der Bewerbsende ist gegen 16.00 Uhr zu erwarten.Die Schlusskundgebung mit Siegerverkündigung findet dann mit dem Beginn um 18.00 Uhr, ebenfalls am Festgelände der Freiwilligen Feuerwehr Lebring-St. Margarethen, statt.Im Prinzip sind die „Zillenbewerbe“ sportliche Feuerwehrveranstaltungen, bei denen die Zillenbesatzungen ihre Geschicklichkeit auf fließenden Gewässern unter Beweis stellen müssen.Das Fahren der Zille erfordert neben entsprechender körperlicher Fitness und einer gewissen Technik, auch das notwendige Talent im Umgang mit der Zille. So ist ständiges Training erforderlich, um den selektiven Bewerbsanforderungen gerecht zu werden. Theoretische Prüfungen und die Knotenkunde runden das Prüfungsportfolio für die TeilnehmerInnen ab. So ist sichergestellt, dass der Bewerb – trotz allem sportlichen Ehrgeiz – einen wesentlicher Faktor von kontinuierlicher Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrkräfte im Bereich des Wasserdienstes sicherstellt.Ein rund 50-köpfiger Landesbewerterstab – unter der Führung von Landesbewerbsleiter Brandrat d.V. Mag. Max Aufischer aus dem Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung – wird die BewerbsteilnehmerInnen aus Nah und Fern entlang der Strecke bewerten und für einen fairen Bewerbsablauf garantieren.