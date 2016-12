In Murfeld wird wieder gelaufen

04.12.2016, 09:00 Uhr

Termin ist diesmal der 11. Dezember. An diesem Tag wird Lichendorf wieder zur Laufmetropole der Südsteiermark: ab 12 Uhr ist die Anmeldung für Nachnennungen geöffnet. Während die Läufer um 14 Uhr und die Nordic Walker um 14.30 Uhr starten und ihre Fitness unter Beweis stellen, unterhält ab 16 Uhr „Chalk, Cheese & Pepper“ das wartende Publikum. Erstmals wird auch die Gruppe „x-fears“ aus Mureck (ab ca. 17.00 Uhr) zu hören sein.

Bereits am Samstag können sich die Läuferinnen und Walker ab 16 Uhr im Zuge der Startnummernausgabe anmelden. Auf alle TeilnehmerInnen wartet ein üppig gefülltes Startersackerl.Der Adventlauf in Murfeld wird in diesem Jahr für Elisa aus Lebring, Elias aus Gamlitz, Luisa aus Oberhaag und Andreas aus Deutsch Goritz gelaufen. Bitte unterstützen Sie diese Veranstaltung und laufen Sie mit! Information und Anmeldung unter: www.advent-lauf.at