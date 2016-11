Integration macht in Leibnitz Schule

29.11.2016, 09:02 Uhr

Am 28. 11. 2016 trafen sich in den Vereinsräumlichkeiten der Vision Gesundheit, Lastenstraße 22, Interessierte, um über die nun bevorstehenden Elternsprechtage bzw. über bereits gemachte Erfahrungen bei bereits besuchten Veranstaltungen zu reden. Neben einem Integrationsbeauftragten des Landes Steiermark waren zahlreiche Eltern vertreten.Dass Kommunikation und Partnerschaftlichkeit an der Schule gelingen können und dass es das Wichtigste für alle Beteiligten ist, das Gespräch und den Austausch zu suchen, waren wohl die Hauptergebnisse des Diskussionsabends. Mehr Informationen über das Schulsystem und kostengünstige Nachmittagsbetreuung auch in den Umlandgameinden von Leibnitz wären sehr erwünscht.Eine weitere Gelegenheit, Informationen zum Thema zu erfragen und auszutauschen, finden Interessierte am Montag, den 12. 12. um 18 Uhr in der Lastenstraße 22.Es wird wieder Dolmetscherinnen für Arabisch und Farsi geben. Eva Surma, ISOP, übernimmt wieder die Moderation.