Jägerschaft schreitet zur Urne

21.01.2017, 08:00 Uhr

Mitte Februar wird die Zusammensetzung des Bezirksjagdausschusses Leibnitz neu gewählt.



Zwei Listen treten an

Der Wahlkampf ist eröffnet

Am 13. Februar 2017 beginnen in der Steiermark die alle sechs Jahre stattfindenden Wahlen zu den Bezirksjagdausschüssen. Nach deren Konstituierung und der anschließenden Wahl der Bezirksjägermeister erfolgt gemäß dem Steiermärkischen Jagdgesetz die Wahl zum Vorstand der Steirischen Landesjägerschaft.Der Leibnitzer Bezirksjägermeister Wolfgang Neubauer trat im Oktober die Nachfolge von BJM Rudolf Gaube an und wird mit der Liste 1 "Steirischer Jagdschutzverein" die Jägerschaft als Spitzenkandidat in die Zukunft führen. "Die Leistungen des Steirischen Jagdschutzvereines in den vergangenen Jahren von den Zweigstellen Arnfels, Leibnitz und Wildon können sich sehen lassen", nennt BJM Bgm. Wolfgang Neubauer eine lange Liste der Maßnahmen und Projekte."Die traditionelle Niederwildjagd ist uns sehr wichtig und wir können mit Stolz darauf hinweisen, dass in der Steuerungsgruppe des Niederwildprojektes der Steirischen Landesjägerschaft zwei Personen unserer Kandidatenliste mitwirken und dadurch auch bei der letzten Jagdgesetzesnovelle ein Auswilderungsstopp von Fasan und Rebhuhn verhindert werden konnte", betont Neubauer und zeigt sich optimistisch, was die bevorstehende Wahl in Leibnitz angeht. "3.000 Schüler wurden von unseren Revierbegleitern verantwortungsvoll an den Umgang mit der Natur herangeführt und 18 Schulen beteiligten sich unter unserer Anleitung beim Bau von 455 Nistkästen", erzählt Neubauer unter anderem von der Arbeit mit der Jugend.Unbedingt einen Kurswechsel würde sich "Weidwerk mit Zukunft" mit Spitzenkandidat Klemens Grossinger wünschen. In Leibnitz trat "Weidwerk mit Zukunft" erstmals vor sechs Jahren an. Heuer kandidiert man in insgesamt sieben Bezirken der Steiermark. "Unser eindeutiges Ziel ist es, die Mehrheit zu erringen, um endlich eine Demokratie in die Jägerschaft einzubringen", betont Grossinger. "Es ist wirklich ein Reformstau und ich setze große Hoffnung in die neue Landesspitze, dass ein anderer Wind reinkommt", so Grossinger, der sich besonders ein effektives Programm für die Zukunft der traditionsreichen steirischen Niederwildjagd wünscht.

Der Jagdbezirk Leibnitz in Zahlen

Fläche: 72.699 ha15 Hegeringe107 Reviere, davon 93 Gemeindejagden und 14 Eigenjagden1.685 gelöste Jagdkarten, ca. 7 Prozent JägerinnenVor sechs Jahren waren 1.517 Wahlberechtigte und daher 11 Mandate im Bezirksjagdausschuss zu vergeben.Wahlbeteiligung war mit 83 Prozent sehr hoch.Abgegebene gültige Stimmen waren 1.257,ungültige Stimmen 7.Weidwerk mit Zukunft: 470 Stimmen und daher 4 MandateSteirischer Jagdschutzverein: 780 Stimmen und daher 7 MandateIm Jahr 2017 sind 1.685 Wahlberechtigte (der Bezirk wurde durch die Gemeindestrukturreform größer) und daher 12 Mandate im Bezirksjagdausschuss zu vergeben (pro angefangenen 150 Wahlberechtigten 1 Mandat).