Jahreshauptversammlung der Gleinstätter Senioren

11.01.2017, 08:00 Uhr

Dabei konnte Obmann Franz Kremser 142 Mitglieder des Vereines begrüßen. Besonders freuten er sich, dass er sehr viele Ehrengäste, unter anderem Bürgermeister Franz Koller sowie VDir Mag (FH) Josef Muchitsch, begrüßen durften.Der Saal war bis auf den letzten Platz besetzt. Das erste gemeinsame Jahr nach dem Zusammenschluss des Seniorenbundes mit Gleinstätten und Pistorf hat seitens des Vorstandes angenehm überrascht. "Es freut uns umso mehr, dass unser Mitgliederstand im heurigen Jahr von 118 Mitgliedern auf 190 Mitglieder angewachsen ist und ständig noch steigt", so Kremser. Das zeigt, dass das Veranstaltungsprogramm sorgfältig gewählt und ausgesucht wurde. Im vergangenen Jahr konnten 17 Veranstaltungen bewältigt werdem. Elf von diesen Veranstaltungen waren teils mehrtägige Reisen, wie zum Beispiel nach Zadar oder an den Plattensee. Ein besonderer Höhepunkt war, dass mitveranstalten des traditionellen Zeggerns in Gleinstätten. Es war ein sehr intensives arbeitsreiches Jahr.Für das erste Halbjahr wurden 12 Veranstaltungen vorbereitet, darunter sind 8 Ausflüge geplant.Im Abschluß der Jahreshauptversammlung bedankte sich Obmann Kremser bei allen Mitgliedern für die Tatkräftige Unterstützung bei den Ausflügen und Veranstaltungen. Danke auch der Abordnung der Musikkapelle Pistorf für das Spielen der weihnachtlichen Lieder. Ein besonderer Dank gilt unseren Frauen die wieder viele Weihnachtsbäckereien mitbrachten und unseren Nachmittag versüßten.