Am Sonntag, den 29.1.2017, findet um 14:00 Uhr (Saaleinlass ab 13:30 Uhr) wieder der Kindermaskenball der ÖVP in der Mehrzweckhalle in Wagna statt.



Gute Laune und viel Spaß mit Hokus Pokus Musik sind garantiert. Die ÖVP Gemeinderäte, mit Vzbgm. Franz Pilch an der Spitze, laden alle Kinder dazu recht herzlich ein. Den Abschluss des Festes bildet wie immer ein Luftballonregen. Der Eintritt ist frei!