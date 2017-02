Kommando der FF Großfelgitsch für weitere 5 Jahre bestätigt

13.02.2017, 15:25 Uhr

Es gab für die nächste Funktionsperiode (5 Jahre) für den Kommandanten und den Stellvertreter jeweils einen Wahlvorschlag. Diese lauteten auf ABI Andreas Kainz für den Kommandanten und auf OBI Ing. Christian Maitz für den Stellvertreter.Beide Funktionen wurden unter der Wahlleitung von BR Friedrich Partl mit dem hervorragenden Ergebnis von 100 %, also alle Stimmen der Wahlberechtigten, wiedergewählt.Kommandant ABI Andreas Kainz und OBI Ing. Christian Maitz bedankten sich anschließend bei ihren Kameraden für das hervorragende Wahlergebnis.Der Fokus für die nächsten Jahre liegt für das wiedergewählte Kommando darin, dass ein neues Einsatzfahrzeug in Großfelgitsch angeschafft wird.Mit 10.100 freiwilligen Stunden, die bei der FF Großfelgitsch geleistet wurden, sieht man wie aktiv in einer doch eher kleinen Feuerwehr gearbeitet wird.Zum Abschluss bedankte sich Bürgermeister Franz Platzer von der Gemeinde Heiligenkreuz am Waasen und Bereichsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter BR Friedrich Partl für die tolle Arbeit in der FF Großfelgitsch.