Kultur trifft heuer in Ehrenhausen auf Skulptur

12.01.2017, 07:57 Uhr

Nach einem bewegten und kunstvollen Jahr 2016 startet der Kulturverein Ehrenhausen auch 2017 mit einem internationalen Skulpturenpark wieder voll durch.



Aufruf an Bildhauer, Gestalter und Former

Der Kulturverein Ehrenhausen unter Obfrau Christine Rauch plant für das neue Kulturjahr bereits ein neues großes Projekt. Unter dem Motto "Kultur trifft Skulptur" soll ein internationaler Skulpturenpark in Ehrenhausen an der Weinstraße entstehen. Weiterhin gesucht und gefördert werden vom Kulturverein junge Talente.Für das grenzüberschreitende Projekt "Kultur trifft Skulptur" sind die Vorbereitungen bereits voll im Gange. "Wir suchen für dieses neue Projekt bereits intensiv Künstler. Bildhauer, Gestalter und Former sind aufgerufen, sich bei uns zu melden und mitzumachen", so Obfrau Rauch. Anmeldungen sind per E-Mail: info@ernhvs.at erbeten.Obfrau Rauch und der Vorstand des Kulturvereins versprechen für dieses Jahr auch eine Neuauflage des internationalen Filmfestivals in Ehrenhausen an der Weinstraße. Das detaillierte Jahresprogramm 2017 ist zurzeit gerade in Ausarbeitung.