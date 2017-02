Lara und Luis bringen in der Volksschule Gamlitz Kinderaugen zum Strahlen

16.02.2017, 09:29 Uhr



Herzenswünsche für die Athleten

Seit Ende Oktober beschäftigen sich die Schüler und ihre Pädagoginnen bereits mit dem Thema "Special Olympics". "Über die Mission 3000 haben wir bereits Kontakt mit den Athleten aus der Ukraine geknüpft", freut sich Pädagogin Eva Zenkl. Ein erstes Highlight wartet auf die Kinder am 15. März. Dort besucht die Delegation aus der Ukraine den Motorikpark Gamlitz und wird dort von den Schülern mit Transparenten begrüßt. "Wir haben auch schon Herzenswünsche gestaltet und Fotos davon an die ukrainischen Sportler geschickt. Sie haben sich sehr darüber gefreut", informiert Zenkl. Neben Eva Zenkl arbeiten Gudrun Wolf und Angelika Hammler mit den 22 Kindern aus den Integrationsklassen am Projekt.

Fahrt zur Schlussveranstaltung

Besonders freuen sich die Schüler bereits, dass sie zur Schlussveranstaltung in Graz fahren dürfen. Gemeinsam mit Lara und Luis wurden dann noch viele Schnappschüsse gemacht.