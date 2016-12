Manfred Tatzl tritt als Bürgermeister von St. Veit zurück

19.12.2016, 14:43 Uhr

Wer die Nachfolge des Ortschefs antritt, steht noch nicht fest.



Letzte Gemeinderatssitzung

Schnell machte die mündliche Verkündigung nach der jüngsten Gemeinderatssitzung in St. Veit in der Südsteiermark die Runde: Bürgermeister Manfred Tatzl gab nach dem einstimmigen Beschluss des Gemeindevoranschlages seinen offiziellen Rücktritt als Bürgermeister mit 31. Dezember 2016 bekannt."Ich habe vor 15 Jahren die Chance für das Amt bekommen und werde mich in den wohlverdienten Ruhestand begeben", bestätigt Bgm. Tatzl seinen langfristigen Plan. Wer die Nachfolge als Ortschef in der Fusionsgemeinde antreten wird, ist noch nicht fixiert. "Es gibt einige Kandidaten, aber ich werde ganz sicher keine Empfehlung abgeben", hält sich der Noch-Bürgermeister bedeckt."Ich habe einen wohlbestellten Haushalt übergeben", so Tatzl, wobei im nächsten Jahr in der Großgemeinde einiges an Vorhaben geplant ist. Ebenso konnten unter der Ära von Bgm. Tatzl viele Vorhaben umgesetzt werden, wobei unter seiner Schirmherrschaft auch die Fusion zur Großgemeinde vollzogen wurde."Neben dem Materiellem ist auch viel anderes geglückt, wobei ich am meisten darauf stolz bin, dass nach Pfarrer Karl Tropper Wunschkandidat Pfarrer Robert Strohmaier zu uns kam", so Tatzl. Und was künftig am Plan steht? "15 Jahre wurde mir angeschaffen, was ich zu tun habe und künftig will ich mir selbst anschaffen, was ich tun will", schmunzelt Tatzl. Dass das Bürgermeister-Amt sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ist hinlänglich bekannt.