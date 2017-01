Marktgemeinde Wagna verdoppelt die Amtszeiten

03.01.2017, 08:04 Uhr

Unter dem Motto „Wir stehen früher für Sie auf!“ öffnet das Gemeindeamt künftig schon um 6 Uhr.

In seiner letzten Sitzung hat der Gemeinderat in Wagna neue Amtszeiten für das Marktgemeindeamt beschlossen. Ab dem 9. Jänner sind die Mitarbeiter von Montag bis Freitag durchgehend von 6 bis 14 Uhr für ihre Bürger da.„Wir erhoffen uns dadurch ein besseres Service und einen Ausbau der Dienstleistungen für die Bevölkerung, um besser erreichbar und näher bei den Menschen zu sein“, meint Bgm. Peter Stradner.Der Grundstein für diese Veränderung wurde bereits vor über einem Jahr gelegt. Damals startete im Gemeindeamt eine Befragung, bei der die Bürger nach ihrem Besuch Bewertungen und Anregungen abgeben konnten.Ein weiterer Grund ergab sich aus der Pendlerstatistik. Von den knapp 5.700 Einwohnern in der Wohnsitzgemeinde Wagna sind etwa 2.800 Personen erwerbstätig und davon müssen mehr als 2.000 zu ihrem Arbeitsplatz auspendeln. Dabei findet die größte Pendlerbewegung gegen 7 Uhr statt. Öffnet das Gemeindeamt wie gewohnt um 8 Uhr, haben viele Einwohner keine Möglichkeit, ihre Amtswege durchzuführen.Diese Faktoren führten zum Entschluss, die Amtszeiten zu verändern und von 22 auf 40 Stunden pro Woche auszudehnen. Denn auch wenn vieles bereits via E-Mail oder im Internet abgewickelt werden kann, bleibt der persönliche Kontakt extrem wichtig. Gerade bei Meldeangelegenheiten, Beantragungen von Beihilfen oder ähnlichem muss man persönlich im Gemeindeamt vorbeikommen.Für Bewohner, die noch früher zur Arbeit müssen oder es aus anderen Gründen dennoch nicht schaffen, in den erweiterten Amtsstunden das Gemeindeamt aufzusuchen, gibt es noch immer die Möglichkeit vorab telefonisch oder elektronisch Individualtermine mit den Mitarbeitern zu vereinbaren. Auch der Bürgermeister selbst ändert seine Sprechstunden und wird ab dem 9. Jänner jeden Freitag von 6 bis 9 Uhr und jeden zweiten Montag von 17 bis 18 Uhr für Besuche zur Verfügung stehen.„Zusätzliche Kosten werden dabei nicht entstehen, denn am Stundenausmaß der Mitarbeiter ändert sich nichts. Die 14 derzeit beschäftigten Bediensteten tragen diese Entscheidung positiv mit, misstrauische Stimmung gab es diesbezüglich nie. Es ist schön, wenn man mit einem derart tollen Team arbeiten kann!“, freut sich Bgm. Stradner.