Meine Gemälde -Ausstellung im Rathaus-Leutschach

16.01.2017, 16:47 Uhr

Mein Name ist Oskar Sieders, bin Österreicher, Abstammung : Hude -Kranach / LeutschachWohnhaft : Fötschach/Leutschach .Neben meinem gelernten Handwerksberuf Maler , habe ich mit längeren Auszeiten von Jahren, immer wieder zur künstlerischen Bildmalerei /Öl gegriffen .Erst als Pensionist und Heimkehrer aus Deutschland hatte ich mehr Zeit ,so begann ich meine schöne Heimat ,besonders das Rebenland in der Südsteiermark, regional in Bild und Farbe auf Leinwand fest zu halten .Zur Zeit habe ich meine Bilder im Rathaus von Leutschach (im gesamten Bereich des Stiegenhauses für Jedermann zugänglich) zur Besichtigung hängen .Oskar Sieders