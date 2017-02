Morgenstund hat Gold im Mund

05.02.2017, 08:00 Uhr

Ob Krapfen, Brot oder Plunder: Neue Rezepturen sorgen bei Hubmann täglich für bunte Vielfalt.

Viele Teige sorgen für bunte Vielfalt

Täglich ganz frisch werden Brot und Gebäck in den frühen Morgenstunden in der Bäckerei Hubmann in Großklein zubereitet. Mittlerweile werden über 20 Brotsorten angeboten, die mit hauseigenem Natursauerteig hergestellt werden. "Backfertige Teiglinge gibt es bei uns nicht", betonen die Bäckermeister Elmar und Melina Hubmann sowie Konditormeisterin Deborah Hubmann.Brot ist nicht gleich Brot. Im Hause Hubmann werden unterschiedlichste Teige mit regionalen Zutaten zubereitet, wie z.B. Germteig, Plunder- und Blätterteig, Croissants, Brotteige sowie Kuchen- und Krapfenteige.