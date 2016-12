Neuer Kindergarten in Gralla nimmt Formen an

27.12.2016, 08:00 Uhr

Das kindgerechte, lichtdurchflutete Gebäude wird in Abstimmung mit der zuständigen Kindergartenbehörde des Landes sowie nach den neuesten Standards konzipiert und zur Gänze barrierefrei ausgeführt. Da eine Ganztagesbetreuung der Kinder vorgesehen ist, sind im Gebäude sowohl Speise-, als auch Kreativ- und Bewegungsräume vorgesehen. Im Bereich der Außenanlagen werden hochwertige Bewegungs- und Aufenthaltsbereiche gestaltet.Begeistert zeigen sich auch die Leiterin des Kindergartens, Mag.a Karin Gasparitz, und ihr Team. „Das Gebäude ist hell, freundlich, funktionell und gut durchdacht gestaltet. Die Raumaufteilung ist für Kinder gut überschaubar. Ein Atrium sowie der Kreativ- und Speisebereich bilden das Herzstück. Hier können Kindergarten- und Kinderkrippenkinder miteinander spielen, sich treffen und voneinander lernen. Bildungsräume und Garten laden zum Forschen, Entdecken, Lernen und Erholen ein“, so die Leiterin.Planungs-, Finanzierungs- und Bewilligungsphase gingen Hand in Hand. Die Kosten für dieses Vorhaben belaufen sich auf rund 1,9 Mio Euro. Das Projekt wird durch Bundes- und Landesförderungen, Bedarfszuweisungsmittel von LH-Stv. Mag. Michael Schickhofer sowie durch Eigenmittel der Marktgemeinde Gralla finanziert. Die Inbetriebnahme des neuen Kindergartens mit Kinderkrippe wird am 3. September 2017 erfolgen.„Wir wissen, dass die Zukunft unserer Kinder ganz stark auch von einem guten Bildungsangebot in frühen Kindheitsjahren abhängig ist. Daher ist es das Ziel der gesamten Gemeindevertretung, jedem Kind aus Gralla ab dem 2. Lebensmonat bis zum Schulbeginn bei Bedarf den Besuch unserer öffentlichen Kinderkrippe bzw. des Kindergartens zu ermöglichen. Gutes Raumangebot, entsprechende Rahmenbedingungen, aber vor allem bestqualifiziertes, pädagogisches Personal machen den Kindergarten Gralla schon jetzt zu einer äußerst begehrten Bildungs- und Betreuungsstätte. Das gilt natürlich auch für die Zukunft“, so Bürgermeister Hubert Isker.