Neuer Kommandant und hohe Auszeichnung bei der Feuerwehr Grünberg-Aichegg

19.01.2017, 14:08 Uhr

Zahlreiche Einsätze und Tätigkeiten galt es auch im Jahr 2016 zum Wohle der Bevölkerung zu meistern. Dies nahmen nicht nur die anwesenden Kameraden, sondern auch zahlreiche Ehrengäste bei der Wehrversammlung zur Kenntnis.Der festliche Rahmen wurde auch genutzt, um verdiente Kameraden auszuzeichnen und zu befördern. So wechselt Lukas SCHMUCK als Feuerwehrmann in den Aktivstand. HFM Alfred STRAMETZ wurde die Medaille für 25-jährige Tätigkeit und LM Johann BETTER die Medaille für 40-jährige Tätigkeit im Feuerwehrwesen überreicht. Besondere Gratulation wurde EHBI Karl KLEINDIENST zugesprochen: er wurde mit dem Verdienstkreuz in Gold der Steiermärkischen Landesregierung geehrt.Bei der anschließenden Neuwahl wurde unter der Leitung von OBR Helmut Lanz schließlich Josef HEINZL zum neuen Kommandanten gewählt sowie Walter KOCH als Stellvertreter des Kommandanten bestätigt.Die neue Führung dankte den Kameraden für das entgegengebrachte Vertrauen und die eindeutige Wahl. Ein besonderer Dank gilt dem scheidenden HBI Alexander GEGG für seine umfassenden Tätigkeiten in der letzten Funktionsperiode.In den Grußworten der Ehrengäste wurden der neuen Wehrleitung gratuliert sowie die aufgezeigten Leistungen im abgelaufenen Jahr gewürdigt und die Bedeutung dieser Körperschaft innerhalb der Gemeinde hervorgehoben.Kommandant HBI Josef HEINZL dankte zum Schluss allen Kameraden und Ehrengästen für Ihr Kommen und beendete die Versammlung mit einem einfachen „Gut-Heil“.