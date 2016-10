Neuer Platz für die Jüngsten im Schwarzautal

04.10.2016, 08:54 Uhr

Am Sonntag, dem 9. Oktober wird die neue Kinderkrippe in Wolfsberg/Schw. offiziell eröffnet.

Die Marktgemeinde Schwarzautal hat in die Zukunft investiert: Pünktlich mit Beginn des Schuljahres konnte die neue Kinderkrippe in Wolfsberg fertiggestellt werden. Die neue Krippe ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Marktgemeinde und der Pfarre, die die Krippe betreibt. Insgesamt sind zwölf Kinderkrippenplätze vorhanden und es gibt eine Nachmittagsbetreuung. Die offizielle Einweihungsfeier der Pfarrkinderkrippe findet am Dionysius-Sonntag, dem 9. Oktober ab 10 Uhr statt. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgen die Trachtenmusikkapelle Wolfsberg und die Kindergartenkinder. Die Segnung des neuen Gebäudes nehmen Generalvikar Erich Linhardt und Pfarrer Blasius Chudoba vor.