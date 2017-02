Neuigkeiten aus Heimschuh

16.02.2017, 08:00 Uhr

Im Rahmen der ÖVP-Ortsparteisitzung am 15. Februar übergab Bgm. Alfred Lenz das Amt des Ortsparteiobmannes an Karl Oswald. Zur Seite stehen Jungbäuerin Daniela Posch als erste OPO-Stellverteterin und Bgm. Alfred Lenz als zweiter OPO-Stellvertreter. "Es es wichtig, dass wir uns breit aufstellen und auch junge Leute verstärkt ihre Ideen einbringen", so Bgm. Lenz.