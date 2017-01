Pfarrkultur für Geist und Seele

07.01.2017, 08:00 Uhr

Kultur der Pfarre Leibnitz startet mit viel Abwechslung in die vierte Saison.

Kultur verbindet, schafft Begegnungen und motiviert zu Neuem: Und so blickt der Kulturausschuss der Pfarre Leibnitz auf ein erfolgreiches Jahr 2016 und lädt in der vierten Saison des Bestehens wiederum zu einem abwechslungsreichen Programm 2017 ein.Beschwingt wird in das neue Jahr am Sonntag, dem 8. Jänner um 11.30 Uhr im Pfarrsaal im Zuge eines erfrischenden Kammermusik Konzertes und einer Matinee gestartet."Unsere Kulturinitiative macht uns sehr viel Spaß und mittlerweile bekommen wir auch schon viele Anfragen von Leuten, die sich gerne in das Programm einbringen möchten", freut sich Pfarrer Anton Neger. Damit werde auch bestätigt, dass sich Kultur und Kirche gut ergänzen und zusammen gehören."Insgesamt wurden im Vorjahr acht Veranstaltungen angeboten, die großen Zuspruch fanden", bilanziert Kurt Hochsam, wobei auch 2017 der bewährte Mix aus musikalischen Darbietungen, Lesungen und Ausstellungen beibehalten wird. "Wichtig ist uns, lokal ansässige Künstler zu fördern", betont Hochsam.Ingesamt sind 2017 zwölf Veranstaltungen (zum Teil bei freiem Eintritt) geplant. Nach der Matinee wird am Freitag, dem 13. Jänner um 19.30 Uhr zur Vernissage "Bilder zum Vater unser" von Annemarie Robier geladen. Für musikalische Umrahmung sorgt das "Duo Saitenklappe" mit Christina Hörmann auf der Gitarre und Kathrin Ully auf der Querflöte, die auch im Kulturausschuss der Pfarre Leibnitz die musikalischen Fäden zieht.Weiter geht es am 10. Februar mit einer Lesung und am 2. März ist ein Percussion Konzert angesagt. Abschluss des Kulturjahres 2017 bildet wiederum ein Adventkonzert mit der Jugendblaskapelle Leibnitz.