Rupertisonntag in Gralla - Ein Festtag bleibt in Erinnerung

31.12.2016, 08:00 Uhr

Die Feierlichkeiten begannen mit der Hl. Messe in der Kapelle Obergralla, zelebriert von Dechant Anton Neger. Die musikalische Gestaltung erfolgte durch den Singkreis Gralla und dem Schülerchor der Volksschule Gralla.Im Anschluss daran stand beim Rüsthaus der FF Obergralla der Festakt für die Segnung des neu angekauften Hilfeleistungsfahrzeuges auf dem Programm. Die Musikkapelle Pichler Bau empfing die aufmarschierenden Gastwehren musikalisch.Im Zuge der Eröffnung des Festaktes konnte der Kommandant der FF Obergralla, HBI Norbert Gürtl, eine große Anzahl von Ehrengästen begrüßen; darunter LHStv. Mag. Michael Schickhofer, den Präsident der Österr. Feuerwehren, LBD Albert Kern, Bezirkshauptmann HR Dr. Manfred Walch, die Landtagsabgeordneten Bernadette Kerschler und Peter Tschernko sowie Bürgermeister Hubert Isker für die Marktgemeinde Gralla.Die Festredner stellten die ehrenamtliche Tätigkeit der Feuerwehrkameraden in den Vordergrund und hoben die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten beim Neuankauf dieses Einsatzfahrzeuges hervor. Das wird auch durch die gemeinschaftliche Finanzierung bestätigt: So flossen 200.000 Euro aus Gemeindemitteln, 120.000 Euro seitens des Landes Steiermark sowie beachtliche 50.000 Euro Eigenmittelanteil der FF Obergralla.Neben zahlreichen Auszeichnungen wurde dem Bürgermeister der Marktgemeinde Gralla, Hubert Isker, die „Floriani-Plakette“ in Silber für seine Verdienste um das steirische Feuerwehrwesen durch Präsident LBD Albert Kern verliehen.Am Ende des Festaktes wurde das neue Hilfeleistungsfahrzeug durch Dechant Anton Neger gesegnet.Es gab an diesem Tag aber auch einen weiteren, besonderen musikalischen Höhepunkt. Kommandant Norbert Gürtl stellte sein Feuerwehrlied, eine Hymne auf alle „Florianis“, erstmals vor. Musik und Text stammen aus eigener Feder.Die Präsentation dieses Songs „Austria-Wehr“ löste bei der überaus großen Publikumsschar Begeisterungsstürme aus. Der Erlös aus den CD-Verkäufen fließt der Wehrkasse der FF Obergralla zu.Mit der tollen Musik der „Sunny-Boys“, deren umfangreiches Repertoire zum Mitsingen verleitet, klang dieser Tag erst in den späten Nachmittagsstunden aus und wird allen noch lange in bester Erinnerung bleiben.