Schulsportgütesiegel in Gold für die NMS Straß

04.01.2017, 14:10 Uhr

Diese Auszeichnung erhielt die NMS Straß für die vielen sportlichen Aktivitäten, die an der Schule seit Jahren angeboten werden.Es gibt in jeder Schulstufe eine Klasse mit sportlichem Schwerpunkt. An sämtlichen Sportwettbewerben wie Crosslauf, Erzherzog Johann Lauf Straß, Adventlauf Murfeld, Leichtathletik – Meisterschaften, Schulsporttag nehmen die Schüler teil. Vier Mal in ununterbrochener Reihenfolge erreichte die Schülerliga Mannschaft Fußball unter der Führung von Karl Diemer den hervorragenden 3. Platz im Bezirksfinale. „Sport fördert nicht nur die Gesundheit, sondern steigert auch die Lernfähigkeit. Wir sind sehr stolz darauf, dass es an unserer Schule so viele Sportangebote und so viele engagierte Sportlehrer und Sportlehrerinnen gibt“, freut sich die Leiterin der Schule, Ingrid Ully.