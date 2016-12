Sektglossar von Hannes Harkamp

28.12.2016, 07:44 Uhr

Barrique: Fässer, in der Regel aus Eichenholz, mit 225 Litern FassungsvermögenBlanc de Blancs: Sekt, der nur aus weißen Trauben erzeugt wirdBlanc de Noirs: Sekt, der nur aus roten Trauben erzeugt wirdBrut: Sekt mit einem Zuckergehalt von maximal 12 Gramm je LiterBrut Nature/Brut Zéro: Sekt, dem kein Zucker zugesetzt wurdeChampagner: geschützte Bezeichnung für Schaumweine aus der Champagne (Frankreich); le champagne – lateinisch campus, Wein- und Ackerland entlang des MarnetalsCuvée: Ergebnis der Assemblage (Verschnitt); in der Champagne die Bezeichnung für den Most der ersten Traubenpressung (ist beste Qualität)degorgieren: Arbeitsschritt nach dem Rütteln, bei dem das Depot, welches hauptsächlich aus abgestorbener Hefe besteht, entfernt wird (warm oder kalt degorgieren)Degorgierdatum: Tag oder Monat auf dem Etikett, an dem der Sekt degorgiert wurdeDosage: nach dem Degorgieren wird dem Sekt Süße zugesetztExtra Brut: Bezeichnung für Sekt mit einem Restzucker von bis zu 6 Gramm je LiterExtra Dry: Bezeichnung für Sekt mit einem Restzucker von 12 bis 17 GrammFlaschengärung: Sektgrundwein wird mithilfe von Hefe und Zucker ein zweites Mal in der Sektflasche vergorenJahrgangssekt: Sekt aus einem Jahrgang mit Jahrgangsbezeichnung, meist gute Qualität und jahrgangstypischReserve: meist ein Jahrgangssekt mit längerer HefelagerungRosé: Sekt zu 100 Prozent aus Rotwein oder eine Cuvée aus Rot- und Weißwein