06.01.2017, 16:27 Uhr

Sprichwörter über Weihnacht und Neujahr

In den sprichwörtlichen Redensarten der Landmenschen wird das heilige Weihnachtsfest oft genannt. Sehr malerisch sprechen die Bauernsprüche das allmähliche Zunehmen des Tageslichts von Weihnachten ab aus; so sagt man in Oberösterreich: „Am Weihnachtstag wächst der Tag, soweit die Muck´n geh´n mag. Am Neujahrstag soweit der Hahn kratschen mag. Am heiligen Dreikönigstag. So weit der Hirsch springen mag.“

Den heiligen Charakter des Weihnachtsfestes drückt schön der in England sprichwörtlich gewordene Vers aus: „Heilige Nacht! Weihnacht! Wo kein Greif tut fahnden und kein Kobold wacht.“ Die meisten der Sprichwörter, beziehen sich auf die mutmaßliche Witterung zu Weihnachten und enthalten Wetterregeln und Wetterprophezeihungen, die das Volk an kirchliche Gedenktage anzuknüpfen liebt. Am liebsten hat das Volk zu Weihnachten klares Frostwetter; daher das Sprichwort: „Helle Christnacht, finstere Scheuer!“ Weil das nasse Wetter zu dieser Zeit ungesund ist, so sagt man: „Grüne Weihnacht, fetter Kirchhof [Friedhof].“ Sehr verbreitet ist das Sprichwort: Grüne Weihnacht, weiße Ostern.“ Dove schreibt darüber: „Wenn im Winter Witterungs-Extreme stattfinden, so wird die erwärmte Luft den daneben befindlichen kalten Luftschichten nicht lange Widerstand leisten können. Das Eindringen der letzteren wird umso plötzlicher sein, je mehr sich die Wärme gesteigert hat. Der Frühling wird daher eine häufige Abwechslung warmer und rauer Witterung aufweisen. Hierauf gründen sich alle Witterungssprichwörter, welche aus grünen Weihnachten weiße Ostern voraussagen; dieselben sind mehrfach im Volksmund ganz augenscheinlich formuliert, z. B.: „Grüne Weihnachtseier bedeckt mit Schnee die Ostereier“ (Arnsberg).

„Wenn zu Weihnachten hängt Eis an den Weiden, so kann man zu Ostern Palmen schneiden“.

„Sind zu Weihnachten die Bäume weiß von Schnee, so sind sie im Frühjahr weiß von Blüten.“

„Ist Weihnachten kalt, so kommt der Winter hart und das Frühjahr bald.“

„Wenn es zu Weihnachten flockt und stürmt, auf allen Wegen, das bringt den Feldern Segen.“

„Wenn´s windig ist an Weihnachtstagen, sollen die Bäume viel Früchte tragen.“

„Weihnachten feucht und nass, gibt leeren Keller und leeres Fass.“

„Wenn es zu Weihnachten nicht vorwintert, nachwinterts gern.“

„Besser die Weihnachten knistern, als dass sie flüstern.“ (Besser Frost als Regenwetter).

Am Rhein besteht noch das Sprichwort:

„Wenn vor Weihnachten der Rhein friert zu, dann friert er noch zweimal zu.“

Weil es in der Weihnacht nach der langen Nacht des Heidentums der christliche Tag anbrach, so gelten von diesem Feste die schönen Worte der Hoffnung:

„Drum sei getrost, so lang ist keine Nacht, dass nicht auch ihr zuletzt ein Tag erwacht.“

Die Würde des Festes wird verkündet in dem Volksspruch: „Über Weihnachten kein Fest, über des Adlers kein Nest.“

Aus: Grazer Volksblatt vom 5. Jänner 1888

