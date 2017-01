Start ins neue Jahr in Lebring

16.01.2017, 08:15 Uhr

Bgm. Franz Labugger lud zum traditionellen Neujahrsempfang ein.

Rückblick und Vorschau

Am Wochenende ging in der Neuen Mittelschule Lebring der schon traditionelle Neujahrsempfang der Marktgemeinde Lebring-St. Margarethen über die Bühne. Bgm. Franz Labugger konnte dazu zahlreiche Ehrengäste begrüßen, u.a. BH Manfred Walch sowie die Bürgermeister Joachim Schnabel, Helmut Walch, Hubert Isker und Johann Mayer.In seinem Rückblick auf das Jahr 2016 betonte Bgm. Labugger die gute Zusammenarbeit mit dem gesamten Gemeinderat, wodurch zahlreiche Projekte wie z.B. der Hochwasserschutz in Bachsdorf und die Umstellung der Musikschule realisiert werden konnten. Auch für das heurige Jahr sind wieder einige Projekte geplant: So wird ein Augenmerk auf den Straßenbau gelegt, ein Kreisverkehr beim Industriegebiet wird errichtet, ein Gemeindearchiv wird eingerichtet und neue Wohnungen sollen entstehen. Vizebgm. Johann Kießner-Haiden blickte auf ein intensives Kulturjahr zurück und versprach auch für heuer wieder Top-Veranstaltungen. Danach hatten drei Betriebe (HypTec, Magna Presstec und ZETA) die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von einer Abordnung der Trachtenkapelle Lebring. im Anschluss an den offiziellen Teil wurde zum Buffet geladen. Bgm. Labugger wünschte allen Bewohnern ein gutes neues Jahr.