Sternsingertreffen in der Sulmtalhalle in Pistorf

10.01.2017, 08:52 Uhr

Letztes Jahr konnten in der Steiermark erstmals über drei Millionen Euro ersungen werden.Als Dankeschön für das Engagement der Sternsinger fand auch heuer wieder ein Sternsingertreffen statt. Eingeladen waren die Sternsingergruppen der Grazer Pfarren und der Weststeiermark. Rund 800 Könige trafen sich zum Abschluss in der Sulmtalhalle in Pistorf/Gleinstätten. Gemeinsam mit Bischof Wilhelm Krautwaschl wurde ein Gottesdienst gefeiert und anschließend stand ein Kinderprogramm mit Musik, Theater und Würsteljause auf dem Programm.Auch zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik und Kirche erwiesen den Hoheiten wieder die Ehre.