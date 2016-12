22.12.2016, 19:28 Uhr

Streitigkeiten zwischen Ehepaar in Gamlitz eskalierten

Ein 29-Jähriger aus Afghanistan steht im Verdacht, in den frühen Morgenstunden des 22. Dezember 2016 seine Ehegattin mit einem Messer attackiert und verletzt zu haben.



Gegen 04:00 Uhr dürfte der Verdächtige seine 23-jährige Ehefrau im Verlauf eines Steits verletzt haben, indem er ihr mit einem Küchenmesser in die linke Brust stach. Der Tat seien ständige Auseinandersetzungen zwischen dem Ehepaar vorausgegangen. Das Rote Kreuz wurde von Nachbarn verständigt. Polizisten stellten den Verdächtigen kurze Zeit nach der Tat in der gemeinsamen Unterkunft und nahmen ihn fest. Das Opfer wurde vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Wagna gebracht und dort ambulant behandelt. Nach der Behandlung verließ die 23-Jährige auf eigenen Wunsch wieder das Krankenhaus. Die Erhebungen laufen noch, der Verdächtige wird in den späten Nachmittagsstunden zur Tat vernommen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der 29-Jährige in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert werden.

