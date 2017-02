Südsteiermark trifft Tirol

13.02.2017, 13:40 Uhr

Steirische Bauernvertreter beim größten Ball in Westösterreich.

Der Tiroler Bauernbundball 2017 hat wieder an die 6.000 Besucher angelockt.

Er zählt zu den schönsten und größten Bällen in Westösterreich – der Tiroler Bauernbundball. Auch heuer waren wieder an die 6.000 Besucher aus Nord-und Südtirol sowie Bauernvertreter aus ganz Österreich vertreten. Der Auftanz erfolgte heuer von der Jungbauernschaft/Landjugend Kitzbühl. Neun Musikgruppen sowie die Mitternachtseinlage der „Absamer Matsch'gera“ sorgten für die Höhenpunkte des Ballabends.Aber auch zahlreiche Politprominenz , Vertreter aus Kirche ,Wirtschaft und anderen Institutionen haben sich auch heuer wieder beim Tiroler Bauernbundball eingefunden. Angeführt von Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter – der auch versprach beim steirischen Bauernbundball 2017 dabei zu sein.Eine starke Delegation des steirischen Bauernbundes war auch diesmal in Innsbruck vertreten. Der stellvertretende steirische Bauernbund-Direktor Markus (Max) Habisch und seine „Mannen „ließen es sich nicht nehmen, beim größten Ballereignis in Westösterreich (der Tiroler Bauernbundball) dabei zu sein. Und diese zeigten sich (obwohl der steirische Bauernbundball weit größer ist) von den Tirolern beeindruckt. Auf die Frage welche wohl der schönere der beiden Bälle ist, meinte der steirische Bauernbundirektor : ..“im Westen ist es der Tiroler Bauernbundball und im Osten ist es der steirische Bauernbundball. Alles in einem – beide Bälle zählen mittlerweile zu den größten Ballereignissen in Österreich", so der stellvertretende steirische Bauernbund Direktor Markus (Max) Habisch. Er freue sich schon auf das steirische Ballereignis des Jahres und hat sich beim Tiroler Bauernbundball bereits einstimmen können.