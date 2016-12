"Tag der offenen Zelte" in Wagna

Am 1. Jänner können Besucher beim "Tag der offenen Zelte" in der Canyon-Ranch wieder einmal hautnah miterleben, wie Cowboys, Trapper und Indianer im Winter lebten. Ab 13 Uhr ist der Besuch bei freiem Eintritt im aufgebauten Westerncamp hinter dem Gasthof Sulmwirt möglich.

Führungen durch die Zelte sowie Spiel und Spaß werden in diesem Camp geboten. Hackl werfen, Bogen schießen oder Präriebrot backen am Lagerfeuer sind nur einige Programmpunkte.

Infos bei Franky Nashville: 0650/3939946