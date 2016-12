The Tarantino Experience Live Show in Leibnitz

15.12.2016, 11:18 Uhr

Raus aus dem Kino und rein in das Live-Erlebnis. Lassen sie sich inQuentin Tarantinos Welt entführen und spüren sie den Nervenkitzel ameigenen Leib. Blitzende Schwerter oder schmauchende Pistolenläufe sindhier nicht die einzigen Überraschungen, auf die das Publikum gefasst seinsollte, während zu Never Can Tell oder Woo Hoo getanzt wird. Ob esempfehlenswert ist diese Show zu erleben? Oberst Hans Landa würde wohlsagen: „Ohhh, das ist ein Bingo!!“