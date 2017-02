07.02.2017, 17:22 Uhr

Todesfall in Leibnitz

Nach einer Wohnungsöffnung durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Montagnachmittag, 6. Februar 2017, fanden die Beamten die Leiche eines 82-Jährigen in der Küche vor.

Nachdem eine 52-Jährige längere Zeit nichts von ihrer 54-jährigen Schwester hörte, die gemeinsam mit ihrem 82-jährigen Vater in einem Einfamilienhaus lebte, verständigte sie die Einsatzkräfte. Als die Feuerwehr gegen 16:30 Uhr die Tür öffnete, fanden die Beamten die Leiche des 82-Jährigen in der Küche sowie die 54-jährige verwirrte Tochter vor.

Durch den Distriktsarzt konnten keinerlei äußerliche Auffälligkeiten festgestellt werden. Eine Obduktion wurde angeordnet.

