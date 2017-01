Training für Ernstfall in Laubegg

30.01.2017, 09:07 Uhr

70 internationale Teilnehmer nahmen am Paces Workshop in Laubegg teil.



Training in der Steiermark

Mehr Aktualität denn je hat der "Paces Workshop", der jüngst im Schulungszentrum des Roten Kreuzes Laubegg abgehalten wurde. Dabei hätte sich jeder von uns gewünscht, dass die Erde in der Region Amartrice nicht zum wiederholten Mal gebebt hätte.Das EU PACES hat das Ziel, die zivile Katastrophenvorsorge und die Kooperation unter den Mittelmeerländern beim Soforteinsatz nach Naturkatastrophen zu stärken - Projektpartner ist dabei die heimische D.M.A.T. Consulting KG, die auf Grund der jahrelangen Erfahrung von Alois Hirschmugl im Ersteinsatz bei Großkatastrophen. 70 Teilnehmer aus Italien, Malta, Griechenland, Zypern und Österreich nahmen am Trainings- und Evaluierungsworkshop „Notunterkünften nach Naturkatastrophen“ in Laubegg teil.Auf die Sicherung von Menschen vorbereitet sein, birgt immer größere und neue Herausforderungen. Wie können alle Menschen, zum Beispiel im Falle eines Erdbebens, rasch an einen sicheren Ort gebracht werden? Was wird gebraucht, damit die Grundversorgung aller gewährleistet ist, bis die Menschen in ihre Häuser oder in provisorische Dauerunterkünfte zurückkehren können. Was wird gebraucht, damit auch alte und kranke Menschen, Menschen mit Behinderung oder Familien mit Kleinkindern, den sicheren Ort erreichen und dort versorgt werden können?Im EU-Projekt "Paces" stellen sich Regierungsstellen, Einsatzorganisationen und ExpertInnen im Katastrophenmanagement aus 5 südeuropäischen Ländern, im Sinne der Kooperation und gegenseitigen Hilfestellung dieser Herausforderung. dieser Herausforderung.Mit großer Spannung wurden die Berichte der Experten von Österreichischem Roten Kreuz, Samariterbund Steiermark, Caritas, Italienischer Zivilschutz und den Vereinten Nationen erwartet, die Erfahrungen aus ihren Erdbebeneinsätzen in Haiti 2010 und 2016, Mittelitalien August 2016 sowie Erdbeben 2015 in Nepal präsentieren und diskutieren. Auch werden Grundkenntnisse im Bereiche Verhalten bei Erdbeben, der Massenevakuierung, des Behelfslagerbaues und Lagerbetrieb wiederholt und vertieft. Erstmals wird, unterstützt durch ein Team des Arbeitskreises Ecobility der Wirtschaftskammer Steiermark, auch der Bereich – Sicherung mit Menschen mit Behinderungen nach Naturkatastrophen, diskutiert und geübt.Ziel der Veranstaltung ist es, sich international zu vernetzten, Erfahrungen mit und unter Experten auszutauschen, Verständnis für Menschen mit Behinderungen zu wecken und sich bestmöglich auf mögliche Einsatzszenarien vorzubereiten.Erdbebenvorsorge warum2016 wurden gem. Zentralanstalt für Meterologie und Geodynamik in Österreich an die 70 Erdbeben gemessen (in den letzten 16 Jahren waren es im Durchschnitt 46 Erdbeben). Die Eintrittswahrscheinlichkeit in Österreich kann im Vergleich zu den Mittelmeerstaaten gering eingeschätzt werden. Trotzdem sollte man doch über das Verhalten bei derartigen Ereignissen, einschließlich Notunterbringungen Bescheid wissen. Zum Beispiel kann auch durch Lawinen, Flutkatastrophen oder Gebäudeeinstürzen im dichtbewohnten Gebiet die rasche, sichere Unterbringung vieler Menschen notwendig werden. Außerdem ist ein Wissen darüber auch für Urlaubsaufenthalte wichtig, da viele Urlaubsdestinationen sich auch in möglichen Erdbebengebieten befinden. Dr. Alois Hirschmugl weiß als internationaler Katastropheneinsatzkoordinator der UN und EU, dass dieses Wissen für ExpertInnen enorm wichtig ist und immer trainiert werden muss, denn während der ersten Zeit, z.B. nach einem Erdbeben, hat man kaum Zeit sich großartig über Varianten der Unterbringung etc. Gedanken zu machen, sondern man muss raschest und sicher, gemeinsam mit internationalen KollegInnen handeln.Das steirische Herz schlägt für die Zusammenarbeit im KatastrophenschutzPACES ist ein EU gefördertes Projekt. Die Finanzierung der Reise- und Aufenthaltskosten ermöglicht es, dass Weiterbildungen, Austausch und Kooperationsaufbau überhaupt möglich sind.Das Gastgeberland Steiermark zeigt sich darüber hinaus von seiner herzlichen Seite und bemüht sich den TeilnehmerInnen nachhaltig ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ob es nun Schloss Laubegg und Hotel Gollner in Lebring sind, das lokale Taxiunternehmen, die Wirtschaftskammer Steiermark, die Tourismusregionen Graz und Leibnitz, oder die Lieferanten aus der Region, alle tragen dazu bei, dass die Gästen die Steiermark in guter Erinnerung behalten, zum Beispiel durch die Versorgung der Spätankommenden und der vor dem Morgengrauen Abreisenden, durch die Qualität der steirischen Schmankerl und Weine, die Informationsmaterialien über die Steiermark und die bereits während der Vorbereitungen spürbare steirische Herzlichkeit.