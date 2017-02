Unternehmer privat: Entspannung durch die Vereine

14.02.2017, 19:00 Uhr

Für Malermeister

Mario Theußl aus Gleinstätten ist das Engagement in Vereinen selbstverständlich.

Vor zwei Jahren hat Malermeister Mario Theußl aus Pistorf, Marktgemeinde Gleinstätten, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. "Nach der Meisterprüfung habe ich noch ein paar Jahre bei Firmen gearbeitet und mich erst danach für meinen eigenen Betrieb entschieden", so Mario Theußl, der neben Malerarbeiten auch Fassadengestaltung, Anstriche und Bodenbeschichtung anbietet. In der wenigen Freizeit, die dem Jungunternehmer bleibt, ist er in mehreren Vereinen aktiv. So ist er im Vorstand beim Fußballverein FC Schatz tätig.

Engagement für Vereine

Abschalten vom Stress

"Ich war auch einige Zeit als aktiver Spieler beim Verein tätig. Leider geht es sich zeitlich jetzt nicht mehr aus, daher bin ich nur mehr im Vorstand", erörtert der Malermeister. Weiters ist er auch beim ESV Pistorf aktiv. So oft es die Zeit zulässt, ist er beim Training dabei. An Turnieren nimmt der passionierte Stockschütze allerdings nicht teil. Überdies unterstützt er den Verein auch finanziell als Sponsor. Seit Kurzem ist Mario Theußl auch Mitglied beim Wintersportclub Sausal. Mit diesem Verein unternimmt er zwei Mal im Jahr Skiausflüge. "Ich bin generell ein sehr geselliger Mensch. Ich bin bei vielen Veranstaltungen anzutreffen und bin aktiv in einigen Vereinen tätig. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit", so der Malermeister.Nach einer arbeitsreichen Woche gehört es für ihn am Sonntag dazu, die Woche gemütlich in einem Buschenschank ausklingen zu lassen. Gemeinsam mit seiner Freundin Simone nutzt er da die Zeit, sich mit Freunden zu treffen und so dem Arbeitsstress ein bisschen zu entfliehen. "Ich möchte mich auch herzlich bei der Marktgemeinde Gleinstätten bedanken, die mich, seitdem ich selbstständig bin, sehr unterstützt hat. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen", ist Mario Theußl dankbar.