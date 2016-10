Unternehmer privat: Grillmeister aus Gleinstätten

04.10.2016, 12:50 Uhr

Am Tennisplatz oder hinter dem Grill ist Fleischermeister Erich Brand aus Gleinstätten anzutreffen.

Fleischermeister Erich Brand aus Gleinstätten führt seit rund 25 Jahren den traditionellen Familienbetrieb "Fleischerei Brand". Der Firmensitz ist in Gleinstätten, aber er hat auch eine Filiale in Leibnitz. Bekannt ist Erich Brand neben seinen mehrfach prämierten Produkten auch für seine Grillkünste. "Ich bin seit zehn Jahren Grilltrainer und mit meinen ‚Sulmtaler Spießbuam‘ nehme ich an Wettbewerben teil", informiert der Fleischermeister, der in seiner kargen Freizeit gerne für die Familie den Griller anwirft. Und dabei sind sie sehr erfolgreich: So wurde das Team kürzlich österreichischer Grill- und BBQ-Staatsmeister. "Der Kreativität sind beim Grillen keine Grenzen gesetzt und man kann viel Neues ausprobieren", erörtert Brand die Faszination dahinter. Regelmäßig bietet er Interessierten auch die Möglichkeit, in Kursen die Grundkenntnisse des Grillens zu erlernen.

Familie im Mittelpunkt

Am Fußballplatz

So viel Freizeit wie nur möglich verbringt Erich Brand mit seiner Familie. Seine Frau Kerstin, die auch im Betrieb mitarbeitet, und seine beiden Söhne Lorenz und Lukas sind sein ganzer Stolz. Nach einer längeren Pause ist der Unternehmer nun auch wieder häufiger am Tennisplatz anzutreffen. "So oft es die Zeit zulässt, spiele ich Tennis. Der körperliche Ausgleich tut mir gut", so Brand.Der begeisterte Fußball-Fan ist am Wochenende gerne bei den Heimspielen seines Heimatvereins, des SV Gleinstätten, zu sehen, wo er die Spiele gemeinsam mit langjährigen Freunden verfolgt. Da Erich Brand auch eine sehr soziale Ader hat und sich gerne für andere Menschen einsetzt, ist er seit Langem Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Gleinstätten. Dort hat er den Rang des Hauptlöschmeisters inne und ist regelmäßig bei Einsätzen vor Ort.Mehr Artikel zur Serie Unternehmer privat