Unternehmer privat: Kopf- und Bauchgefühl stimmen

Nicole Neuhold und Gerlinde Kaschmann führen gemeinsam einen Friseursalon und sind gute Freundinnen.

Grund zur Freude haben Nicole Neuhold und Gerlinde Kaschmann: Ihr Friseursalon "Kopfgefühl" in St. Nikolai ob Draßling feiert am 7. Jänner sein bereits zweijähriges Bestehen. "Den Salon selbst gibt es schon seit über 40 Jahren, vor zwei Jahren habe ich ihn von meinem Vater mit meiner Partnerin, Friseurmeisterin Gerlinde, die die gewerberechtliche Geschäftsführerin ist, übernommen", gibt Nicole Neuhold, die als kaufmännische Geschäftsführerin tätig ist, Auskunft. Als ausgebildete Pädagogin bietet Neuhold neben dem Friseursalon "Kopfgefühl" das Beratungsunternehmen "Bauchgefühl" an, welches Coachings und Schulungen für Friseure im Programm hat.

Beste Freundinnen

"Uns verbindet mittlerweile eine sehr, sehr gute Freundschaft. Wir haben uns gesucht und gefunden und ergänzen uns sowohl beruflich als auch privat perfekt", sind sich Gerlinde Kaschmann und Nicole Neuhold einig. Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass sie auch abseits des Salons viel Zeit miteinander verbringen. Egal, ob beim Reisen, dem gemeinsamen Kochen oder beim Workout – die beiden Frauen genießen die Zeit. "Unsere Kurztrips haben uns schon nach Italien und Slowenien geführt. Weiters besuchen wir, wenn es die Zeit erlaubt, auch Thermen", so Nicole und Gerlinde. Auch der Genuss steht bei ihnen im Fokus: Vom Steakessen über Buschenschankbesuche bis hin zum Kochen wird alles probiert. Um sich körperlich fit zu halten und einen Ausgleich zum Berufsalltag zu schaffen, treffen sie sich ein Mal in der Woche zum Body-Workout. "Ich bin eher ein Sportmuffel. Doch Gerlinde hat mich motiviert und gemeinsam macht es gleich mehr Spaß", freut sich Nicole. Oft unternehmen sie was zu dritt, denn auch die kleine Tochter von Nicole, Tiara, darf nicht fehlen.Auf die Frage, ob es nicht anstrengend sei, seine Arbeitskollegin auch in der Freizeit ständig zu treffen, antworten beide: "Nein, denn wir vermissen uns, wenn wir uns nicht sehen oder hören."