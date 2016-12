Weihnachten auf der Farm in Afrika

18.12.2016, 07:47 Uhr

Arnold Melcher aus Gamlitz verbringt Weihnachten auf seiner Farm in Afrika.

All-inclusive

Ein Leben auf zwei Kontinenten führt seit einigen Jahren Arnold Melcher. Der Weg dazu wurde im Jahr 2007 geebnet. "Um den Wintertourismus in der Südsteiermark anzukurbeln, startete ich eine Werbekampagne. Diese Idee hat aber nicht gefruchtet, denn offensichtlich wollte niemand im Winter bei uns Urlaub machen und so musste ich überlegen, wie ich die tote Zeit überbrücke", erinnert sich der Gamlitz-Schlossherr zurück.2009 setzte der Südsteirer auf ein zweites Standbein und erwarb in Namibia eine Farm, die er heute erfolgreich als Gäste- und Jagdfarm mit zehn Zimmern inklusive Vollpension führt. Davor hat Melcher während der Wintermonate schon zehn Jahre in Afrika als Jagdführer gearbeitet."Namibia ist definitiv das sicherste Land in Afrika und von Leibnitz aus völlig unkompliziert zu erreichen. Es gibt keine Zeitverschiebung, man benötigt keine Impfungen und kein Visum. Namibia ist sehr modern und es gibt alles", erzählt Melcher bei seinem jüngsten Heimatbesuch. "Überall gibt es WLAN, auch im Busch."Seinen Gästen bietet er ein All-inclusive-Programm – von Wildbeobachtungsfahrten über Jagdführungen bis hin zur Fotosafari. Und so konnte der Südsteirer in seiner zweiten Heimat auch schon viele Leibnitzer begrüßen. "Nirgendwo ist man dem Wild so nah. Hier in Namibia kommen die Giraffen beim Frühstück bis zur Terrasse", erzählt Melcher vom sehr dichten Jagdbestand.Am 21. Dezember hebt Arnold Melcher wieder nach Namibia ab, um auf 1.760 Metern Seehöhe bei sommerlichen Temperaturen um die 35 Grad Celsius Weihnachten mit Gästen, Freunden und Nachbarn feiern zu können. Rechtzeitig zu Saisonbeginn im Frühjahr wird der Gamlitzer Schlossherr wieder in der Südsteiermark verweilen: "Meine Freunde hier in Leibnitz sind durch nichts ersetzbar. Namibia ist sehr dünn besiedelt und deshalb habe ich hier auch viel weniger Bekannte."