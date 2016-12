Weihnachtsessen für das Jesuskind

16.12.2016, 14:27 Uhr

Die steirische Bevölkerung liebte es im 19. Jahrhundert, an seine Lieblingsspeisen oft zu denken, und rühmte sich gleichsam derselben, wo dies nur irgend möglich war. Dazu liefern die zahlreichen Lieder aus dem Volksmund eine Menge Belege und die naiven Weihnachts-, Hirten- und Krippengesänge bieten nicht selten die schönsten Zusammenstellungen von Speisen und Lebensmitteln, die besonders beliebt waren. Gewöhnlich werden diese Speisen als Geschenk für das Jesuskind mitgenommen und ihm als Opfergabe verehrt, wodurch, weil es sich um ziemlich derbe Kost handelt, die Naivität des Ganzen noch gehoben und vermehrt erscheint. Hier etwa einige Proben:Du, Widach, leg d´schön Hosen an,Du Stichi, in roten Rock,A Opfer muaß ma a mitnehm,Da Golli kocht a Koch,Und Tofant-Äpfel und an Brein,Von Ziwebn a Kletzenbrot,Das muaß mar a mit uns mittrogn,Gsegens enk der liebe Gott.

Widach, auch Widl genannt, handelt es sich meistens um einen Gugelhupf.Stichi: Stichfleisch, das bei Schlachtung anfällt.Golli: Rufname.Koch: Brei aus Mehl.Tofant-Äpfel: Bratäpfel.Brein: Getreidegrütze.Ziweben: getrocknete Weinbeeren.Kletzenbrot: Früchtebrot.Manchmal ließ der Hirte gleich zwei Gattungen der beliebtesten landesüblichen Mehlspeisen für das Christkind frisch zubereiten:Hans, Hans, Hans,Hast mich verstanden ganz,Tua an ötla Schnittn bachaUnd für´s Kind am Schmalzkoch macha,Nimm aber Du mein Bua, ja mein Bua,Nimm koa starks (ranziges) Fett dazua!In Gegenden, wo Branntwein häufiger vorkam, brachte ein Hirte dem Kind sogarOar, Gries, Mehl und Butta, a Kanel (Kanne) Geismilch,In an Schraufglas an Branntwein sand schon a drei Halb,Der wird ihm schon recht sein, heut is gräula kalt.Ein Lied aus Mitterndorf im Mürztal zählt eine ganze Reihe von Speisen und Lebensmitteln auf, welche das Gesinde herbeiträgt:I gib a feiste (fette) Henn und mein großen Hahn,Du Stanzl bring a in a Wandl (Kasserolle)A zuckersüßes Apfelmandl (Gebäck)Da Urberl an Laib Brot,Weil´s geht dem Kind so not.Der Toni bringt a Lampl und an Wein,Die Miadl Milchsuppn und Semmelbrocken drein,Die Thresl Butter und Salz,Die Katl Eir und Schmalz.Stanzl, Urberl, Toni Miadl, Thresl und Katel: Rufnamen.Apfelmandl: ein spezielles Apfelmus.Lampl: Lamm.Auf diese Weise zählten solche Lieder ganze Speisekarten des Bauern auf und zeigten, da die Gesänge oft mehrere hundert Jahre alt waren, zugleich, wie unverändert sich in der Bevölkerung diese Speisengattungen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts erhalten haben. Außerdem wird uns damit bewusst, welche Wertschätzung die Leute damals dem Essen entgegen brachten.