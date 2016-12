Weniger – aber sehr guter „Johanniswein“

29.12.2016, 08:21 Uhr

Rückblickend erinnerte Weinbauer Matthias List an das mengenmäßig schwache Erntejahr 2015, „jedoch qualitätsmäßig bin ich sehr zufrieden“. Davon konnten sich die Gäste bei eingehender fachlicher Kommentierung durch den engagierten Weinbauern umgehend überzeugen. Neben den Fassproben durften auch Lagenweine wie „Weißburgunder Graßnitzberg“ und „Muskateller Graßnitzberg“ – „bei dem habe ich mein Herzblut hineingelegt“, so List – nicht fehlen. – Neben den Gaumenreizen las der Arnfelser Schriftsteller Peter Stelzl aus seinen Büchern passende humorgespickte „Weingeschichten“. Und für den musikalischen Klang sorgte die „Hausmusik Lind“ auf Hackbrett und Ziehharmonika. – Seitens des FVV durfte Franz Stark unter den Gästen auch Pfarrer Robert Strohmaier, der am Stefanitag die Weinsegnung vorgenommen hatte, sowie Vizebürgermeister Gerhard Rohrer und Gemeindekassier Georg Pock begrüßen.