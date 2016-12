30.12.2016, 09:19 Uhr

Wohnhausbrand in St. Johann/S.

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet in der Nacht auf Freitag, 30. Dezember 2016, ein Wohnhaus im Ortsteil Untergreith in Brand. Dabei kam die 96-jährige Bewohnerin ums Leben.



Einem Feuerwehrmann auf dem Weg zur Arbeit fiel kurz vor 01:45 Uhr Feuerschein auf. Der Mann ging vorerst von einem Wiesenbrand aus. Bei einer kurzen Nachschau stellte er aber fest, dass ein Wohnhaus brannte, worauf er die Einsatzkräfte verständigte. Beim Löschangriff und bei der Durchsicht des Wohnhauses fanden Feuerwehrkräfte den Leichnam der 96-jährigen Bewohnerin. Die Erhebungen zur Brandursachenermittlung werden am heutigen Tage vom Landeskriminalamt Steiermark unter Beziehung eines Sachverständigen durchgeführt.

