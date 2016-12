Käse-Sahne-Torte

16.12.2016, 22:06 Uhr

Fruchtig-frisch und cremig ist dieser Tortenklassiker, der zu jedem Anlass passt.

Zutaten:

3 Eier3 EL Wasser (heiß)80 g Zucker120 g Mehl1 TL Backpulver1 Prise Salz250 g Topfen (20 % F.i.T.)100 g Staubzucker1/2 Zitrone, davon die abgeriebene Schale & der Saft1 Prise Salz1/2 l Schlagobers5 Blatt Gelatine1 Dose PfirsicheStaubzuckerSchlagobers, mit Sahnesteif geschlagenSchokoherzenNusskrokantPfirsichspalten

Zubereitung:

Für denBackofen auf 190 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Den Boden einer Tortenspringform (ca. 22–26 Zentimeter Durchmesser) mit Backpapier belegen. Tipp: Wenn man den Boden mit Butter bzw. Öl bestreicht, haftet das Backpapier besser. (Aber nur den Boden einfetten, nicht den Rand, sonst geht der Biskuit nicht auf!)Die Eier und das Wasser mit der Küchenmaschine auf höchster Stufe rund 8–10 Minuten schaumig schlagen, dabei langsam den Zucker und das Salz einrieseln lassen. Das Mehl und das Backpulver in einer separaten Schüssel mischen. Die Mehlmischung auf die Eiercreme sieben (so bilden sich keine Klümpchen) und vorsichtig unterheben. Die Mehlmischung nicht unterrühren, sondern nur vorsichtig unterheben – und zwar nicht auf einmal, sondern nach und nach, denn sonst entweichen die Luftbläschen aus der Eiermasse und der Biskuit geht nicht auf bzw. wird nicht schön fluffig. Den Biskuitteig in die Tortenforn geben, glattstreichen und sofort rund 20–25 Minuten backen, bis er goldgelb ist. Den fertigen Biskuitteig aus der Form stürzen und abkühlen lassen.Den erkalteten Biskuit mit einem Brotmesser (Sägeschliff) waagrecht halbieren.Für dieTopfen, Zucker, Zitronensaft und -schale und Salz gut verrühren. Die Gelatine in einer Schüssel mit Wasser ca. 15 Minuten einweichen, dann ausdrücken und in einem Topf auf der niedrigsten Temperatur erwärmen, dabei ständig umrühren, bis die Gelatine dünnflüssig ist. Die Gelatine in die Topfencreme geben und sofort gut verrühren, danach vorsichtig das geschlagene Schlagobers unterheben. Beiseite stellen.Den einen Teil des Biskuits (= Boden) in die gereinigte Tortenform geben (mit Ring) und ca. ein Drittel der Käse-Sahne-Creme darauf streichen und anschließend die in dünne Spalten geschnittenen Dosenpfirsche darauf verteilen. Danach die restliche Käse-Sahne-Creme darauf verteilen und glattstreichen und die zweite Hälfte des Biskuits darauf setzen. Die Torte anschließend mindestens sechs Stunden kalt stellen.Zurkann man die Torte entweder mit Staubzucker bestäuben und mit Pfirsichspalten belegen oder mit Schlagobers bestreichen und je nach Belieben Schlagoberstupfer darauf setzen. Auch frische Minzblätter eignen sich gut als Deko – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!Meine persönlicheDen Biskuit-Deckel mit Schlagobers bestreichen, am Rand Pfirsichspalten verteilen, mit einem Spritzbeutel Schlagboberstupfer darauf setzen, in die Mitte Nusskrokant streuen und auf die Schlagoberstupfer Schokoherzen legen (siehe Bilder).Die Torte sollte alsbald verzehrt werden.