Mitgliederversammlung mit Neuwahl der SPÖ Hengsberg

18.01.2017, 07:45 Uhr

Harald Ortner wurde zum neuen SPÖ-Ortsvorsitzenden gewählt.

Am Samstag wurde die Mitgliederversammlung der SPÖ Hengsberg im Restaurant Presstöckl abgehalten. Neben den Parteimitgliedern waren zahlreiche Gäste anwesend, darunter auch LAbg. Bernadette Kerschler und SPÖ-Regionalgeschäftsführer Gerhard Schreiner.Nach der Eröffnung durch den stellvertretenden Ortsvorsitzenden Harald Winkler wurde mit der Neuwahl begonnen. Bei der Neuwahl des Ortsvorstands wurde GR Harald Ortner mit 100 Prozent zum Vorsitzenden gewählt, ebenso wie seine Stellvertreter GR Richard Schneider und Gernot Kogler. Der restliche Ortsvorstand wurde einstimmig bestätigt.Der neue Ortsvorsitzende bedankte sich für das ausgesprochene Vertrauen. Seine Ziele sind den ausgezeichneten Weg, der vom bisherigen Vorsitzenden Josef Greistorfer ca. 25 Jahre beschritten wurde, weiterzugehen. Ein großes Danke ging auch an den bisherigen Ortspartei-Kassier Reinhold Kogler, der lange und sehr ordnungsgemäß die Ortsfinanzen geführt hat, sowie an alle Mitglieder, die aktiv bei den Veranstaltungen geholfen haben.

Neue Aktionen sind geplant

In naher Zukunft werden die bisherigen SPÖ-Veranstaltungen, wie Kinderfasching oder Preisschnapsen aufrechterhalten, zudem sind neue Aktionen geplant. Ein Herzensanliegen vom neuen Team ist der Neubau des Personentunnels bei der L601 zum Bahnhof, da eine neue Halbanschlussstelle auf die Autobahn im Gemeindegebiet Hengsberg (Kehlsberg) im heurigen Jahr entsteht. Ortner stellte auch das neue Motto der SPÖ-Hengsberg „Hengsberg bewegt“ vor, das nicht nur im verkehrstechnischen Sinne zu verstehen ist, sondern auch für Umweltbelange, Bürgeranliegen oder sonstige gemeindepolitische Themen.LAbg. Bernadette Kerschler gratulierte dem neuen Vorstand und sicherte jegliche Unterstützung seitens der Regionalorganisation zu. Sie verwies auch auf den A-Plan von Bundeskanzler Kern und lud alle ein, aktiv daran teilzunehmen. Eine erste Möglichkeit zur Mitwirkung gibt es bei der Veranstaltung „Infrastruktur und Mobilität in den steirischen Regionen“ (Aktuelle und zukunftsorientierte Entwicklungen 2017) im Hengistzentrum (8411 Hengsberg 4) am 2. Februar 2017 von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Die Einladung wird von LH-Stv. Michael Schickhofer und Landesrat Anton Lang ausgesprochen.Zum Abschluss der Mitgliederversammlung ehrte die Ortsgruppe Hengsberg noch einige langjährige Mitglieder. Günther Perl (10 Jahre Mitgliedschaft), Johann Onzek (25 Jahre Mitgliedschaft) und Siegfried Pölzer (50 Jahre Mitgliedschaft) nahmen die Ehrung persönlich entgegen.