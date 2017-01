„Zieht ihn aus und legt ihn in den Schnee!“

26.01.2017, 06:42 Uhr

Leibnitz : Leibnitz | Teil 1:Eines Morgens Ende 1942, als wir frierend aus dem Block gingen, sahen wir, dass es in der vergangenen Nacht geschneit hatte. Der Boden war mit schmutzigem Schnee bedeckt. Bald hatten wir alle nasse Schuhe und kalte Füße. Auch unsere Mäntel wurden nass, denn es schneite immer noch. Der Matsch wurde immer höher, es war beschwerlich zu gehen. …Unaufhörlich fiel feuchter Schnee. Ein SS-Posten, ein Jüngling von etwa zwanzig Jahren, lief um unser Kommando herum. Als wir anfingen zu arbeiten, beobachtete er uns einzeln. Mein Kamerad Hermann arbeitete neben mir und sagte: „Sei vorsichtig, der Posten da ist gefährlich, der macht jeden Tag wenigstens einen fertig, nur nicht auffallen!“

Der Posten sah auf meinen Mithäftling Fischer, einen jungen Mann von etwa achtzehn Jahren, der zitternd bei den Grabenden stand, die Schaufel untätig in der Hand. Er rannte zu ihm hin, riss ihm den Spaten aus der Hand, schlug ihn damit über die Schulter und schrie: „Du fauler Hund, willst du arbeiten!“Der Kamerad fiel hin. Er hatte schon seit Tagen hohes Fieber und ein glühend rotes Gesicht. Er wollte nicht in den Krankenbau gehen, weil er fürchtete, dass er dann nach Birkenau ins Gas geschickt würde. Es war ein Wunder, dass er beim Ausrücken aus dem Lager nicht herausgeholt worden war. Der junge SS-Mann schrie: „Was, du Mistvieh, liegst auch noch, statt zu arbeiten?“Und weil gerade der Kommandoführer vorbeikam, fuhr er fort: „Herr Kommandoführer, jetzt will ich Ihnen zeigen, was ich mache, wenn einer faulenzen will.“ Er winkte dem Kapo und dem Vorarbeiter: „He da, ihr! So, jetzt nehmt den da, zieht ihm den Mantel, Jacke und Hemd aus und legt ihn in den Schnee. Dann wird er schon munter werden und zur Arbeit aufwachen. Nur los, wird’s bald?“„Kapo“, flehte der Kamerad und erhob sich dabei auf die Knie. „Kapo, sag dem Herrn Posten, dass ich hohes Fieber habe, ich ertrag‘ das nicht!“„Was, du Sau, du erträgst das nicht, das bisschen Schnee? Aber faulenzen, das verträgst du!“ Der junge SS-Mann schrie weiter: „Na, wird’s bald? Ihr könntet ihn schon längst ausgezogen haben. Los, sag ich, oder ich mach‘ es mit euch genauso wie mit dem da! Glotzt mich nicht so an!“Der Kapo und der Vorarbeiter sahen zum Kommandoführer und zögerten mit dem Ausziehen des Unglücklichen. Der junge SS-Mann fuhr fort: „Das ist Gehorsamsverweigerung! Was, ihr wagt es, mir nicht zu folgen, hier vor dem Herrn Kommandoführer?“ Da begannen sie ihn auszuziehen.Fortsetzung folgt …Auszug aus: Tibor Wohl, Zeitzeuge, Arbeit macht tot - eine Jugend in Auschwitz, Kapitel 5Weitere Details auf: https://www.meinbezirk.at/weiz/politik/auschwitz-d...