Allwinger Siege in den Murauen

23.01.2017, 07:44 Uhr

In der Hauptkategorie fand sich der Grazer Wilfried Renner (OLC Graz) mit den Schneebedingungen auf der 7,5 km langen Strecke am besten zurecht und siegte vor den beiden Leibnitzer AC Läufern Stefan Kubelka und Alexander Kroboth. Platz vier ging an ORF-Sportmoderator Boris Kastner-Jirka.In der B-Kategorie (5 Kilometer) gab es einen Leibnitzer Doppelsieg durch Herwig Allwinger jun. und Franz Hartinger; Bernd Ruff belegte Rang fünf und Judit Allwinger Rang sieben.Jasmin Auer und Viktoria Zacherias schafften es im C-Bewerb auf die Plätze drei und vier. Otto Allwinger (Leibnitzer AC) war der schnellste auf der D-Strecke.