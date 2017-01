Belgien gewinnt in Leibnitz

30.01.2017, 09:13 Uhr

Die Österreicher holten Platz fünf.

Das internationale Jugendturnier „Tennis Europe Wintercup by Head“ ist am Wochenende mit den Final- und Platzierungsspielen in Leibnitz zu Ende gegangen.Das Finale bestritten die beiden Teams aus der Schweiz und Belgien. Die Belgier machten schon nach den beiden Singles alles klar. Sie gewannen beide Matches in zwei Sätzen. Auch das Doppel konnte Belgien für sich entscheiden und holte sich damit mit einem klaren 3:0 den Sieg. Beide Finalisten haben sich für das Europafinale in zwei Wochen in Tschechien qualifiziert.Im Spiel um Platz 3 schlug Kroatien das Team aus Holland ebenfalls mit 3:0.Das Österreichische Team spielte heute um Platz 5 gegen Bulgarien. Österreichs Nr. 3 Patrick Jozwicki eröffnete und holte den ersten Sieg für Österreich mit 6:1, 2:6, 6:2. Der Steirer Sebastian Sorger, ÖTV u12 Nr.1, konnte ebenfalls einen Erfolg verbuchen. Er gewann sein Match mit 6:3, 6:3. Auch das Doppel holten sich Sorger und Manuel Lazic souverän mit 6:3,6:4. Mit diesem 3:0 Sieg sicherte sich Österreich den 5-ten Rang.Endstand:1. Belgien2. Schweiz3. Kroatien4. Holland5. Österreich6. Bulgarien7. SlowenienDer STTV, hier allen voran der Sportliche Leiter und Turnierdirektor Andreas Leber, kann zufrieden Bilanz ziehen: „Wir haben wieder einmal bewiesen, dass die Organisation und Performance unserer Veranstaltungen internationalen Topstandards entspricht. Alle Teilnehmer und Coaches waren begeistert von der tollen Hospitality im JUFA Sportcampus Leibnitz, den idealen Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten im Landesleistungszentrum des STTV und der professionellen Gesamtorganisation der Turnierwoche. Zusätzlich freue ich mich, dass wir mit diesem Turnier unserem Nachwuchs die Möglichkeit geben konnten, sich mit internationalen Topspielern gleichen Alters zu messen. Eine ideale Orientierung für die Trainer und Coaches, wo unsere Jugendlichen dzt. technisch, taktisch und spielerisch einzuordnen sind. Jedenfalls haben wir uns bei Tennis Europe und dem ÖTV bereits wieder beworben, um auch in der nächsten Wintersaison einen Teamcup ausrichten zu dürfen.“