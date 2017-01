Blue Eagles sind im Play-Off

24.01.2017, 11:27 Uhr

Nach dem Grunddurchgang sind die Heiligenkreuzer auf Platz 2.

Seit nunmehr 20 Jahren gibt es den Eishockeyverein " Blue Eagles " in Heiligenkreuz am Waasen. Und heuer konnten sich die Spieler über die beste Saison der Vereinsgeschichte freuen. Nach dem Grunddurchgang in der Gruppe B der NHL stehen die Blue Eagles derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz (einige Spieler der Gegner sind noch ausständig). Die Bilanz ist ausgeglichen: Fünf Spiele konnten gewonnen werden, fünf wurden verloren. Demnächst steht die Auslosung für die Play-Offs am Programm.

Jugend ist willkommen

Jeden Freitag trainieren die Heiligenkreuzer in Liebenau, die Spiele werden in Hart bei Graz ausgetragen. Aufgrund der Tatsache, dass nach wie vor einige Gründungsmitglieder auf dem Eis stehen, ist es der Clubführung ein wichtiges Anliegen, wieder junge Menschen aus der Region Stiefingtal für den Sport zu begeistern. "Jeder ist herzlich zu einem Schnuppertraining willkommen", informiert Obmann Karl König (0664/2207644). Derzeit sind 22 aktive Spieler im Verein, wobei es eine Kooperation mit dem Verein aus Feldbach gibt. "In unserem Verein wird viel Wert auf den Zusammenhalt gelegt und es gibt neben den Spielen auch einige Aktivitäten", so König. Ein Dank seitens des Vereins gilt den zahlreichen Sponsoren sowie der Marktgemeinde Heiligenkreuz/W. für die Unterstützung.