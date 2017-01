Erster Platz für den Musikverein Kitzeck

31.01.2017, 17:52 Uhr

Durch die zahlreichen guten Plätze in den Einzelwertungen konnte der Titel verteidigt und der 1. Platz in der Vereinswertung, überlegen vor Heimschuhund St. Nikolai o. Dr. nach Kitzeck geholt werden. Somit geht der Wanderpokal nach dreimaligem Sieg in den Besitz von Kitzeck über.Siegfried Pail, ebenfalls vom Musikverein Kitzeck, gelang es zum wiederholten Mal die Tagesbestzeit (Schi Alpin) aufzustellen.