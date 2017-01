Feuerwehrjugend Untergroßau ist beste Hallenfußballmannschaft der Steiermark

19.01.2017, 13:58 Uhr

12 Mannschaften aus den Bereichen Leoben, Weiz, Leibnitz, Bruck/Mur, Feldbach, Liezen und Deutschlandsberg kämpften um den Wanderpokal von der Firma „Alles fürs Dach Hansjürgen Strohmeier“.Gespielt wurde in zwei Gruppen zu je 6 Mannschaften wo jeder gegen jeden spielte.In der Gruppe A setzte sich die Jugend von Untergroßau souverän mit 5 Siegen vor Preding/Wohlsdorf ,Wald am Schoberpass, Michlgleinz, Kapfenberg/Hafendorf 1 und Großfelgitsch durch.Die Gruppe B gewann ganz klar mit 5 Siegen Wettmannstätten vor Seggauberg/Wagna, Gnas, Heimschuh, Kapfenberg/Hafendorf 2 und Admont.Um den 11. Platz duellierten sich die Jugendlichen von Admont und Großfelgitsch, wo sich in einem knappen Spiel Großfelgitsch mit einem 1:0 durchsetzte. Den 9. Platz belegte Kapfenberg/Hafendorf 1 mit einem klaren 5:1 Sieg gegen Kapfenberg/Hafendorf 2.Den 7. Platz sicherten sich in einem spannenden Spiel die Jugendlichen von Michlgleinz gegen Heimschuh. Nach 10 Minuten stand es 0:0, daher musste ein 7 Meter schießen entscheiden welches Michlgleinz mit 3:1 gewann.Souverän setzte sich Wald am Schoberpass gegen Gnas um den 5. Platz durch. Der Vorjahreszweite gewann ganz klar mit 6:1.Um den 3. Platz spielte Preding/Wohlsdorf gegen Seggauberg/Wagna. In diesem Spiel setzte sich durch die individuelle Klasse einiger Spieler Preding/Wohlsdorf mit 3:0 souverän durch.Das große Finale bei der 3. Auflage des Feuerwehrjugend Hallenfußballturniers lautete Untergroßau gegen Wettmannstätten. Beide Teams konnten die Gruppenphase mit 5 Siegen ganz klar gewinnen. Doch bereits nach wenigen Minuten war eine Vorentscheidung in der sehr gut gefüllten Weststeirerhalle gefallen und nach 10 Minuten hieß zum dritten Mal in Folge verdient der Sieger Untergroßau mit einem klaren 9:0. Die Feuerwehrjugend Untergroßau wurde somit heuer wieder beste Hallenfußballmannschaft der Steiermark. Nachdem sie schon zum dritten Mal gewonnen haben geht auch der Wanderpokal in deren Besitz.Zum Torschützenkönig krönte sich mit 15 Toren Feiertag Daniel von der FF Untergroßau.Bester Spieler des Turniers wurde Steifer Matthias von der FF Preding/Wohlsdorf.Wegen seiner unzähligen großartigen Paraden fiel die Wahl zum besten Torhüter des Turnieres verdient auf Brückler Pieree von der FF Seggauberg/Wagna.Bei der Siegerehrung konnte Turnierleiter Tilzer Siegfried den BR von Deutschlandsberg Reinprecht Fritz, Bereichsjugendbeauftragter von Deutschlandsberg OBI d.F. Kutschi Kilian, HBI Reinprecht Thomas, Bgm. Neger Peter sowie Medaillenspender Strohmeier Andreas von der Raiffeisenbank Wettmannstätten/Groß St. Florian begrüßen.Für alle Mannschaften gab es wieder schöne Pokale, Urkunden, Sachpreise und Medaillen für die ersten drei Mannschaften.Zu guter Letzt möchte sich die Feuerwehr Wettmannstätten, insbesondere Ortsjugendbeauftragter und Turnierorganisator LM d.F Strauß Joachim bei allen Sponsoren, Helfern und teilnehmenden Mannschaften die zum guten Gelingen dieses Turniers beigetragen haben recht herzlich bedanken.